Американский магазин отказался от роботов в пользу людей-сотрудников

СМИ сообщили, что Walmart отказалась от сотрудничества с робототехнической компанией Bossa Nova Robotics. Изначально торговая сеть надеялась закупить роботов, чтобы они снизили затраты на рабочий персонал. Однако пандемия внесла коррективы в эти планы.

За этот период вырос спрос на онлайн-доставку и самовывоз. Из-за этого сотрудники Walmart стали вынуждены чаще ходить по проходам в магазинах и собирать данные о запасах товаров. То есть они фактически начали выполнять задачу роботов для инвентаризации. Благодаря сотрудникам Walmart может отслеживать количество продукции, и роботы оказались не нужны.

Помимо этого, в компании заметили, что люди в магазинах странно реагируют на роботов.