Американский миллиардер оценил купленный им советский истребитель МиГ-29

Об этом пишет «Российская газета», которая перевела материал The Drive. Журналисты последнего вычислили имя покупателя МиГ-29УБ из коллекции соучредителя корпорации Microsoft Пола Аллена, который умер в 2018 году. Оказалось, что новый владелец истребителя — бизнесмен Джаред Исаакман, основатель компании Draken International. Эта компания — поставщик подержанных боевых самолётов. А Джаред Исаакман сам пилот.

В 2019 году предприниматель продал свою долю в Draken International. В The Drive пошутили, что, может быть, эти деньги и пошли на покупку МиГ-29УБ.

Джаред Исаакман рассказал, что купил самолёт для личного удовольствия. Он хочет выступать с ним на авиашоу. Предприниматель называет истребитель уникальной птицей. Он говорит, что когда взлетаешь на МиГ-29, кажется что это «настоящий космический корабль». В итоге Исаакман охарактеризовал самолёт как самый впечатляющий, на котором он летал.