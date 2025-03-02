Американский обозреватель назвал Су-35 способным изменить баланс сил в бою

По словам автора, Россия, Китай и Индонезия предпочитают эту модель из-за «превосходной манёвренности и современной авионики». Самолёт оснащён мощными двигателями и эффективной радиолокационной системой, что позволяет ему точно поражать различные цели.

Су-35С обладает сверхзвуковым потенциалом, усовершенствованными системами радиоэлектронной борьбы и ракетами большой дальности, что, по словам автора, делает его важным игроком в воздушных боях и средством изменения баланса сил в бою.

Как отмечает Иствуд, Россия ищет новых заказчиков для экспорта этой модели и пытается конкурировать с западными истребителями. Китай приобрёл 24 самолёта в 2015 году, Индонезия — 11 самолётов в 2018 году. Эти истребители широко используются как вооружение в Китае и в Индонезии.