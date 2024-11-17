Опубликовано 17 ноября 2024, 03:451 мин.
Американский оператор сотовой связи стал целью китайской кибершпионской операции«Т-Мобайл», но не наш
Сеть T-Mobile стала целью китайской кибершпионской операции, которая затронула несколько телекоммуникационных компаний в США и других странах, сообщают СМИ. Хакеры, якобы связанные с китайской разведкой, пытались отслеживать «телефонные коммуникации высокопоставленных целей» на протяжении нескольких месяцев.
T-Mobile заявила, что осведомлена об этой атаке, однако её системы и данные серьёзно не пострадали, а доказательств компрометации информации клиентов нет. Тем не менее, остаётся неясным, получили ли хакеры доступ к записям звонков и коммуникациям клиентов.
ФБР и Агентство по кибербезопасности США (CISA) недавно сообщили, что китайские хакеры перехватили данные наблюдения, предназначенные для правоохранительных органов США, используя уязвимости в телекоммуникационных сетях. Ранее аналогичные атаки были зафиксированы на провайдерах, таких как Verizon, AT&T и Lumen Technologies, где злоумышленники получили доступ к системам для прослушивания.
Китай отрицает эти обвинения, утверждая, что выступает против кибератак.