Американский оператор сотовой связи стал целью китайской кибершпионской операции

T-Mobile заявила, что осведомлена об этой атаке, однако её системы и данные серьёзно не пострадали, а доказательств компрометации информации клиентов нет. Тем не менее, остаётся неясным, получили ли хакеры доступ к записям звонков и коммуникациям клиентов.

ФБР и Агентство по кибербезопасности США (CISA) недавно сообщили, что китайские хакеры перехватили данные наблюдения, предназначенные для правоохранительных органов США, используя уязвимости в телекоммуникационных сетях. Ранее аналогичные атаки были зафиксированы на провайдерах, таких как Verizon, AT&T и Lumen Technologies, где злоумышленники получили доступ к системам для прослушивания.

Китай отрицает эти обвинения, утверждая, что выступает против кибератак.