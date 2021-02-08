Наука и технологии
Сегодня в 18:47
Американский перспективный вертолёт сделают дальнобойным
Дальность действия боеприпаса составит более 20 километров
США работают над перспективным вертолётом по программе Future Attack Reconnaissance Aircraft (FARA). Он сможет использовать боеприпас большой дальности.
Сейчас Армия США находится в поиске компаний, которые смогут предоставить высокоточные боеприпасы дальнего действия. Компании должны сделать их до четвёртого квартала 2022-го финансового года. Тогда состоятся демонстрационные стрельбы.
Сообщается, что новый боеприпас заменит ракету класса «воздух — поверхность» AGM-114 Hellfire. Какова его точная дальность действия, пока неясно. Предполагается, что будет равна показателям израильского комплекса Spike NLOS. А это более 20 километров.
Это значит, что новый боеприпас позволит американским вертолётам действовать вне зоны поражения современных мобильных зенитных ракетных комплексов.
Новый вертолёт FARA должен поступить на вооружение в конце 2020-х.