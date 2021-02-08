Американский перспективный вертолёт сделают дальнобойным

Сейчас Армия США находится в поиске компаний, которые смогут предоставить высокоточные боеприпасы дальнего действия. Компании должны сделать их до четвёртого квартала 2022-го финансового года. Тогда состоятся демонстрационные стрельбы.

Сообщается, что новый боеприпас заменит ракету класса «воздух — поверхность» AGM-114 Hellfire. Какова его точная дальность действия, пока неясно. Предполагается, что будет равна показателям израильского комплекса Spike NLOS. А это более 20 километров.

Это значит, что новый боеприпас позволит американским вертолётам действовать вне зоны поражения современных мобильных зенитных ракетных комплексов.

Новый вертолёт FARA должен поступить на вооружение в конце 2020-х.