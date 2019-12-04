Наука и технологии
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Американский политик потратил больше тысячи ворованных долларов на игры в Steam
Купил 68 игр
Американский конгрессмен, представитель республиканцев в штате Калифорния Дункан Хантер (Duncan Hunter) признался, что тратил деньги избирательных фондов на свои нужды. Всего было похищено $150 тысяч, часть из которых ушла на покупку игр в Steam.
Сначала Хантер пытался оправдаться тем, что 68 игр в сервисе цифровой дистрибуции были куплены якобы его сыном. Но позже политик всё-таки признал вину. На игры в целом ушло более $1300. Остальные деньги были потрачены на билеты в кино, еду, наборы Lego, оплату коммунальных услуг, а также на билеты на самолёт для домашних кроликов (!).
Политику теперь грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет и штраф в $250 тысяч.