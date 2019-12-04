Американский политик потратил больше тысячи ворованных долларов на игры в Steam

Сначала Хантер пытался оправдаться тем, что 68 игр в сервисе цифровой дистрибуции были куплены якобы его сыном. Но позже политик всё-таки признал вину. На игры в целом ушло более $1300. Остальные деньги были потрачены на билеты в кино, еду, наборы Lego, оплату коммунальных услуг, а также на билеты на самолёт для домашних кроликов (!).

Политику теперь грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет и штраф в $250 тысяч.