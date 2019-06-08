Американский политик вложит $500 миллионов в закрытие всех угольных электростанций в США

Он считает, что это вполне реально осуществить, учитывая, что с 2011 года и без его участия было закрыто уже 289 станций. Блумберг очень беспокоится из-за изменения климата и считает, что оно является политической проблемой. Поэтому политик готов способствовать тому, чтобы сжить со света угольные электростанции, ответственные за выбросы парникового газа CO2 в атмосферу Земли. Обещания, которые дают остальные политические деятели, бывший мэр Нью-Йорка считает лицемерными.

Блумберг рассказал, что будет работать с правительствами штатов и коммунальными службами. Также он занимается вопросом остановки строительства новых газовых заводов. Политик утверждает, что к тому времени, когда будут построены, они уже безнадёжно устареют.