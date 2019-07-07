Американский профессор получит 219 лет тюрьмы за отправку микросхем в Китай

В этот перечень вошёл незаконный экспорт и многочисленные мошеннические действия. Обвиняемый работал в паре с ещё одним мужчиной. Вместе они обманом доставали необходимые компоненты у американского завода-изготовителя полупроводниковых микросхем. Напарник адъюнкт-профессора представлялся потенциальным клиентом от неназванной компании. Затем полученные чипы мошенники отправляли в Китай.

Там их получала компания, председателем которой был главный обвиняемый. Американские чипы использовались для ракет, их систем наведения, реактивных истребителей и радиолокационных станций. Окончательный приговор мужчине будет вынесен чуть позже.

Проблема промышленного шпионажа является краеугольным камнем напряжённых отношений между США и Китаем. Напомним, компания Huawei также не раз обвинялась в краже американских технологий.