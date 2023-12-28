Американский производитель двигателей выплатит рекордные $1,6 млрд за вред экологии

Министерство юстиции США обвинило Cummins в установке этих устройств, предназначенных для обмана тестов на выбросы, в более чем 630 000 грузовиков RAM в период с 2013 по 2019 год. Но на этом обман не заканчивается. Вспомогательные устройства, также скрытые и нераскрытые, якобы были установлены еще на 330 000 грузовиков в период с 2019 по 2023 год. Эти действия, по словам генерального прокурора Гарланда, «наносят реальный вред людям», извергая «неуправляемые токсины».

Компания Cummins, отрицая свою неправоту, заявляла о сотрудничестве с регулирующими органами и проведении внутренних проверок. Однако Stellantis, производитель грузовиков, уже начал отзыв, что отражает разительный контраст между заявлениями и действиями. В то время как с грузовиками 2019 года все решено, судьба старых моделей остается неопределенной, оставляя облако загрязнения висеть над многими американскими дорогами.