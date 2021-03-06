Американский противоракетный комплекс получит дешёвую израильскую ракету

Сообщается, что ракету SkyCeptor ЗРК «Праща Давида» адаптировали для запуска с Patriot американская компания Raytheon и израильская Rafael. Теперь им предстоит провести демонстрационные испытания нового перехватчика.

Новая ракета позволит расширить спектр целей Patriot. Некоторые цели ранее комплекс не мог перехватывать «по экономическим соображениям». Израильская ракета позволит сделать поражение воздушных целей в три раза дешевле.

Сейчас Patriot может обнаруживать цели на дальности до 180 километров, одновременно сопровождать до 125 объектов и стрелять по шести. Высота поражения целей достигает 24 километров. Минимальный порог — 60 метров.