Американский регулятор открыл новый офис для расследования работы Apple, Google и т.д.

По словам чиновников, создание нового отдела позволит увеличить число технологов в штате примерно на 12 человек по сравнению с нынешними 10. Главный технический директор FTC Стефани Нгуен сказала, что подразделение будет работать с группами антимонопольного бюро и бюро по защите прав потребителей агентства для расследования потенциальных нарушений и возбуждения дел против нарушителей.

Стоит напомнить, что сейчас регулирующие органы США активизируют расследования в отношении таких технологических гигантов, как Amazon, и ведут масштабные судебные процессы против Microsoft и не только. Хотя Нгуен отказалась обсуждать конкретные расследования или дела, но сказала, что новый технологический офис будет непосредственно работать над расследованиями и правоприменительной деятельностью агентства, чтобы "укрепить и поддержать наших адвокатов".