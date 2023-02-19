Наука и технологии
13:47, 19 февраля 2023
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Американский регулятор открыл новый офис для расследования работы Apple, Google и т.д.

Чтобы держать их “в узде”

Руководители Федеральной торговой комиссии США (FTC) надеются, что создание нового специального технологического подразделения поможет им идти в ногу с быстрым прогрессом в IT-отрасли, а также держать ее под контролем.

Американский регулятор открыл новый офис для расследования работы Apple, Google и т.д.

Фото: Unsplash

По словам чиновников, создание нового отдела позволит увеличить число технологов в штате примерно на 12 человек по сравнению с нынешними 10. Главный технический директор FTC Стефани Нгуен сказала, что подразделение будет работать с группами антимонопольного бюро и бюро по защите прав потребителей агентства для расследования потенциальных нарушений и возбуждения дел против нарушителей.

Стоит напомнить, что сейчас регулирующие органы США активизируют расследования в отношении таких технологических гигантов, как Amazon, и ведут масштабные судебные процессы против Microsoft и не только. Хотя Нгуен отказалась обсуждать конкретные расследования или дела, но сказала, что новый технологический офис будет непосредственно работать над расследованиями и правоприменительной деятельностью агентства, чтобы "укрепить и поддержать наших адвокатов".

Источник:MSN
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