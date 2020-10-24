Американский робот потушил крупный пожар

Роботизированную пожарную машину назвали Thermite RS3. Размером она подобна специальной машине для гольфа, правда, с двумя гусеницами и водомётной пушкой. Робот может выпускать до 10 тысяч литров воды или пены в минуту. Машиной может дистанционно управлять пожарный. Она также оснащена камерами для удобства.

Робот Thermite RS3 получился дорогим — стоит $272 тысячи (больше 20 млн рублей). Однако его можно отправить в те места, где для человека может быть небезопасно. Во время пожара в центре Лос-Анджелеса машина первой пробралась к огню и расчистила дорогу для настоящих пожарных.