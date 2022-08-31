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Американский самолет B-2 назвали "неуязвимым" для российского ПВО

Благодаря его модернизации
Журнал The National Interest рассказал о модернизации B-2, где назвал ее многогранной и охватывающей широкий спектр технологических достижений. В материале также коснулись темы неуязвимости самолета против российского ПВО.
Американский самолет B-2 назвали "неуязвимым" для российского ПВО

В последние годы ВВС США добились прогресса в нескольких критических модернизациях B-2 путем добавления датчиков, известных как система управления обороной, пишет журнал. Эти новые датчики позволяют B-2 обнаруживать и ускользать от вражеской противовоздушной обороны, делая его, фактически, неуязвимым перед ПВО.

Это особенно важно, так как новое поколение российских ПВО способно отслеживать стелс-самолеты … Кроме того, "увидеть" цель и установить радиолокационную траекторию для ее поражения - это не одно и то же. Тем не менее, к российским системам ПВО следует относиться серьезно, поскольку они имеют большую дальность действия и высокоскоростные цифровые процессоры, позволяющие объединять системы ПВО в сеть, обмениваться данными о слежении за целью и обеспечивать полное покрытие.

The National Interest

Конкретные данные о том, как стелс-бомбардировщики могут действовать против российских модернизированных С-400 или новых систем противоракетной обороны С-500, скорее всего, не будут опубликованы по соображениям безопасности. Высокопоставленные руководители ВВС США заявили, что стелс-конфигурация, покрытие, управление тепловой сигнатурой и материалы, поглощающие радары, являются лишь "одной стрелой в колчане”, подытожило издание.

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