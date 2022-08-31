Американский самолет B-2 назвали "неуязвимым" для российского ПВО

Американский самолет B-2 назвали "неуязвимым" для российского ПВОБлагодаря его модернизации
В последние годы ВВС США добились прогресса в нескольких критических модернизациях B-2 путем добавления датчиков, известных как система управления обороной, пишет журнал. Эти новые датчики позволяют B-2 обнаруживать и ускользать от вражеской противовоздушной обороны, делая его, фактически, неуязвимым перед ПВО.
Это особенно важно, так как новое поколение российских ПВО способно отслеживать стелс-самолеты … Кроме того, "увидеть" цель и установить радиолокационную траекторию для ее поражения - это не одно и то же. Тем не менее, к российским системам ПВО следует относиться серьезно, поскольку они имеют большую дальность действия и высокоскоростные цифровые процессоры, позволяющие объединять системы ПВО в сеть, обмениваться данными о слежении за целью и обеспечивать полное покрытие.
Конкретные данные о том, как стелс-бомбардировщики могут действовать против российских модернизированных С-400 или новых систем противоракетной обороны С-500, скорее всего, не будут опубликованы по соображениям безопасности. Высокопоставленные руководители ВВС США заявили, что стелс-конфигурация, покрытие, управление тепловой сигнатурой и материалы, поглощающие радары, являются лишь "одной стрелой в колчане”, подытожило издание.