Американский самолет B-2 назвали "неуязвимым" для российского ПВО

Это особенно важно, так как новое поколение российских ПВО способно отслеживать стелс-самолеты … Кроме того, "увидеть" цель и установить радиолокационную траекторию для ее поражения - это не одно и то же. Тем не менее, к российским системам ПВО следует относиться серьезно, поскольку они имеют большую дальность действия и высокоскоростные цифровые процессоры, позволяющие объединять системы ПВО в сеть, обмениваться данными о слежении за целью и обеспечивать полное покрытие.