Американский самолёт-разведчик заметили у границы Калининградской области

Сообщается, что в 11:05 по московскому времени самолёт поднялся в воздух с базы в Литве. Через полчаса он приблизился к границе Калининградской области. Самолёт летел на высоте более восьми тысяч метров со средней скоростью около 450 километров в час.

Как пишет «РИА Новости», иностранные аппараты-разведчики стали всё чаще появляться у российских границ, а также недалеко от военных баз в Сирии. Минобороны призывает другие страны, в частности США, отказаться от разведывательных операций, но этого не происходит.