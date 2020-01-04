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Американский самолёт-разведчик заметили у границы Калининградской области
Минобороны призывает США отказаться от таких полётов
Мониторинговый ресурс Plane Radar опубликовал данные, из которых стало ясно, что американский самолёт-разведчик Beechcraft RC-12X Liberty произвёл сегодня разведывательный полёт вдоль границы Калининградской области.
Сообщается, что в 11:05 по московскому времени самолёт поднялся в воздух с базы в Литве. Через полчаса он приблизился к границе Калининградской области. Самолёт летел на высоте более восьми тысяч метров со средней скоростью около 450 километров в час.
Как пишет «РИА Новости», иностранные аппараты-разведчики стали всё чаще появляться у российских границ, а также недалеко от военных баз в Сирии. Минобороны призывает другие страны, в частности США, отказаться от разведывательных операций, но этого не происходит.