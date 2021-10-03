Американский сенатор обвинил Google и Apple в цензуре и сотрудничестве с российскими властями

Американский сенатор сказал, что Google и Apple стали «соучастниками цензуры репрессивного авторитарного режима». Свои мысли он изложил в письме гендиректору Google Сундару Пичаи и главе Apple Тиму Куку. Сенатор считает, что компании создали «тревожный прецедент», который может отразиться на «миллиардах пользователей по всему миру».

Требования российских властей Рубио назвал «незаконными и возмутительными». Он отметил, что решения Apple и Google могли повлиять на исход голосования в России. Сенатор попросили компании объяснить свои действия.

Издание РБК напомнило, что основанием для удаления приложения стало требование Генпрокуратуры ограничить доступ к ресурсам, связанным с Фондом борьбы с коррупцией (по требованию Роскомнадзора указываем, что ФБК признан экстремистской организацией, запрещён в России и ликвидирован).