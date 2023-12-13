Наука и технологии
16:54, 13 декабря 2023
1 мин.

Американский шаттл, который запустит SpaceX, пролетит над российским приполярьем

Пока его запуск отменяли из-за погоды

Американский эксперт в сфере наблюдения за спутниками Марко Лангбруко предположил, что многоразовый мини-шаттл Космических сил США X-37B пролетит на российским приполярьем.

Американский шаттл, который запустит SpaceX, пролетит над российским приполярьем

© Boeing / US Space Force

Запуск шаттла должен был состояться 11 декабря, но был отменён в силу слишком ветреной погоды, его перенесли на 12 декабря, но снова отменили. В итоге запуск перенесли на 13 декабря. Выведет его в космос SpaceX на тяжёлой ракете Falcon Heavy.

Когда корабль всё-таки взлетит, по мнению Лангбруко, его смогут вывести на эллиптическую орбиту с высотой в десятки тысяч км над Землёй. Как раз в это время X-37B пролетит над приполярными территориями России.

Источник:Blogspot.com
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#космос
,
#сша
,
#армия
,
#Россия
,
#SpaceX
Новости партнеров
Новости партнеров