Американский шаттл, который запустит SpaceX, пролетит над российским приполярьем

16:54, 13 декабря 2023
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Американский шаттл, который запустит SpaceX, пролетит над российским приполярьемПока его запуск отменяли из-за погоды
Американский эксперт в сфере наблюдения за спутниками Марко Лангбруко предположил, что многоразовый мини-шаттл Космических сил США X-37B пролетит на российским приполярьем.
© Boeing / US Space Force
Запуск шаттла должен был состояться 11 декабря, но был отменён в силу слишком ветреной погоды, его перенесли на 12 декабря, но снова отменили. В итоге запуск перенесли на 13 декабря. Выведет его в космос SpaceX на тяжёлой ракете Falcon Heavy.
Когда корабль всё-таки взлетит, по мнению Лангбруко, его смогут вывести на эллиптическую орбиту с высотой в десятки тысяч км над Землёй. Как раз в это время X-37B пролетит над приполярными территориями России.
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