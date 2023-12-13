Американский шаттл, который запустит SpaceX, пролетит над российским приполярьем

Запуск шаттла должен был состояться 11 декабря, но был отменён в силу слишком ветреной погоды, его перенесли на 12 декабря, но снова отменили. В итоге запуск перенесли на 13 декабря. Выведет его в космос SpaceX на тяжёлой ракете Falcon Heavy.

Когда корабль всё-таки взлетит, по мнению Лангбруко, его смогут вывести на эллиптическую орбиту с высотой в десятки тысяч км над Землёй. Как раз в это время X-37B пролетит над приполярными территориями России.