Американский штурмовик А-10 испытали против современных танков

В каждой испытательной миссии два корабля A-10C применяли бронебойно-зажигательные снаряды против двух суррогатных основных боевых танков, оснащенных ERA. Пилоты изменяли параметры и направление атаки, чтобы оценить воздействие оружия на бронированные цели.

В результате анализа видеозаписей, фотоснимков и визуального осмотра целей после выстрела аналитики смогли определить боевые повреждения, нанесенные танкам, и установить, что танки были выведены из строя.

Помимо 30-миллиметровых боеприпасов, в ходе испытаний также были собраны данные об эффективности AGM-65L Maverick и AGR-20E Advanced Precision Kill Weapons System против бронетехники.

Как заявили в источнике, A-10 может продолжать наносить мощные скорострельные удары с разрушительным воздействием на вражеские машины в условиях противостояния.