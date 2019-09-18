Американский спутник на грани столкновения с советским из-за мусора на орбите

По некоторым сведениям, сейчас на орбите находится более 7 тысяч тонн мусора. Этот мусор — отжившие своё спутники и другие космические аппараты. Genesis-2, например, представляет собой надувной модуль, который был предназначен для тестирования технологий коммерческих станций. О риске аварии с его участием сообщила компания-разработчик Bigelow Aerospace, которую в свою очередь уведомили военные США.

Genesis-2 был выведен на орбиту в 2007 году в сложенном состоянии. Потом его заполнили воздухом. Проработал модуль два с половиной года. Советский же спутник «Космос-1300» запустили в 1981 году. Это аппарат радиоэлектронной разведки «Целина-Д».

По подсчётам военных, вероятность столкновения составляет почти 6%. В Bigelow Aerospace считают, что эта угроза в очередной раз напоминает о том, какой замусоренной стала низкая околоземная орбита.

На момент публикации новости информации о случившемся столкновении найдено не было.