Американский судья признал, что в технике Apple есть искажающая реальность технология

Судебное разбирательство касалось дела 17-летнего американца Кайла Риттенхауса (Kyle Rittenhouse), который застрелил погромщиков в городе Кеноша (штат Висконсин). В среду судья Брюс Шредер (Bruce Schroeder) запретил прокурору округа Кеноша демонстрировать на iPad улики по делу. Шредер предположил, что увеличение снимков может внести какие-то изменения в изображения. Судья заявил, что прокурору сначала нужно доказать, что улики никак не изменяются с помощью технологий.

С Шредером согласился адвокат Риттенхауса. Он заявил, что iPad имеют «искусственный интеллект, который позволяет рассматривать вещи через три измерения и логарифмы». То есть масштабирование на планшетах якобы может изменять реальность.

К сожалению, Apple пока не прокомментировала эти заявления.