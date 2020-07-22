Американский танк Abrams случайно сбил второй такой же

СМИ пишут, что в занятиях участвовал взвод танков Abrams. Наводчик одного из них принял за мишень другую боевую машину, которая находилась на расстоянии 2600 метров. Он выстрелил по цели 120-мм практическим боеприпасом M1002.

Снаряд попал и поразил верхнюю часть башни. Пострадал наводчик сбитого танка: получил осколочное ранение в грудь и потерял несколько пальцев на левой руке. Сама боевая машина тоже получила серьёзные повреждения: у неё вырвало панорамный тепловизионный прицел.

«Российская газета» напоминает, что ранее с танками Abrams уже случались подобные инциденты. В марте, например, в результате пожаре в расположении 2-ой кавалерийской дивизии полностью сгорел М1А2.