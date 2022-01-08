Американский ударный вертолёт упал во время планового полёта

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Американский ударный вертолёт упал во время планового полётаВозможно, из-за технической неисправности
Сообщается, что вертолёт AH-1Z Viper, принадлежащий Корпусу морской пехоты США, потерпел крушение во время планового полёта.
Пострадавшая машина — это современный ударный вертолёт, который поставляется военным США с 2011 года. Как пишут СМИ, AH-1Z Viper упал в штате Нью-Джерси во время выполнения планового полёта. Эта машина принадлежала 773-й авиационной эскадрилье Red Dogs КМП.
Подробности инцидента таковы: вертолёт рухнул на землю с высоты в несколько десятков метров. Место падения — неподалёку от аэродрома. К счастью, пожарные службы оперативно приехали к месту падения вертолёта. Есть даже фото:
Оба члена экипажа выжили, но получили тяжёлые травмы. Какова причина аварии, пока неизвестно. Уже формируется комиссия, в состав которой войдут представители завода-изготовителя. Есть версия, что вертолёт мог упасть из-за технической неисправности.
Источник: Военное обозрение