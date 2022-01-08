Американский ударный вертолёт упал во время планового полёта

Пострадавшая машина — это современный ударный вертолёт, который поставляется военным США с 2011 года. Как пишут СМИ, AH-1Z Viper упал в штате Нью-Джерси во время выполнения планового полёта. Эта машина принадлежала 773-й авиационной эскадрилье Red Dogs КМП.

Подробности инцидента таковы: вертолёт рухнул на землю с высоты в несколько десятков метров. Место падения — неподалёку от аэродрома. К счастью, пожарные службы оперативно приехали к месту падения вертолёта. Есть даже фото: