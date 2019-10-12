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Американский военный беспилотник провалил испытания из-за ветра
Не сработал ряд систем аппарата
Во время лётных испытаний прототип американского беспилотника XQ-58A Valkyrie, который должен работать в паре с истребителем пятого поколения F-35 Lightning II, получил повреждения. Причиной их стал сильный ветер.
Это был третий испытательный полёт демонстратора XQ-58A Valkyrie. Он прошёл 9 октября на полигоне Юма в Аризоне. Неполадки начались во время посадки беспилотника. До этого он пробыл в воздухе около 90 минут.
Что именно случилось, не сообщается. Известно только, что XQ-58A Valkyrie получил повреждения из-за «сильных приземных ветров» и аномалии парашютной системы, а точнее подушек безопасности.
В Пентагоне отметили, что испытание всё равно принесло немало пользы. В будущем военные учтут ошибки.
XQ-58 Valkyrie — это стелс-беспилотник для ударных миссий с низкой себестоимостью. Свой первый успешный полёт он совершил в марте 2019 года.
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