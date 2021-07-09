Американский военный документ подтвердил возросший риск ядерной войны

Документ опубликовала Федерация американских учёных. Это последняя редакция руководства, которое предоставляет обновлённую информацию о военной активности в мире и рекомендации о том, как вооружённым силам США следует действовать.

В документе сказано, что в мире идёт активная разработка нового ядерного оружия. Кроме того, становится больше напряжённых ситуаций, которые могут обостриться.

Авторы документа пишут, что с 2010 года ни один потенциальный противник не уменьшил ни роль ядерного оружия в своей стратегии национальной безопасности, ни его количество. Также они прямо указывают пальцем на Россию, Северную Корею и Китай, которые продолжают наращивать свой ядерный арсенал. Кроме того, авторы беспокоятся по поводу способности Ирана стать ядерной державой в будущем.

Что касается США, то им советуют придерживаться более «гибкой» позиции, которая позволит реагировать на угрозы.