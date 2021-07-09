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Американский военный документ подтвердил возросший риск ядерной войны

Обвиняет в этом Россию, в том числе
Недавно обнаруженный военный документ предупредил, что риск ядерной войны растёт.
Американский военный документ подтвердил возросший риск ядерной войны

Документ опубликовала Федерация американских учёных. Это последняя редакция руководства, которое предоставляет обновлённую информацию о военной активности в мире и рекомендации о том, как вооружённым силам США следует действовать.

В документе сказано, что в мире идёт активная разработка нового ядерного оружия. Кроме того, становится больше напряжённых ситуаций, которые могут обостриться.

Авторы документа пишут, что с 2010 года ни один потенциальный противник не уменьшил ни роль ядерного оружия в своей стратегии национальной безопасности, ни его количество. Также они прямо указывают пальцем на Россию, Северную Корею и Китай, которые продолжают наращивать свой ядерный арсенал. Кроме того, авторы беспокоятся по поводу способности Ирана стать ядерной державой в будущем.

Что касается США, то им советуют придерживаться более «гибкой» позиции, которая позволит реагировать на угрозы.