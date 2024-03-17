Американский военный эксперт оценил «северокорейскую армату»

Впервые M2020 появился на военном параде в 2020 году, но его присутствие на недавних учениях говорит о том, что он может быть готов к развертыванию. Однако подробности остаются скудными. M2020 визуально напоминает современные танки, такие как российский Т-14 «Армата» и иранский Zulfiqar, но, как сообщается, имеет общие элементы дизайна со старым советским Т-62.

Северокорейские СМИ хвастаются композитной броней M2020, 125-мм орудием и впечатляющими боевыми возможностями. Сам Ким Чен Ын объявил его одним из сильнейших танков в мире. Однако западные эксперты сохраняют осторожность из-за истории преувеличения военных достижений Северной Кореи.

По имеющимся данным, существует всего девять прототипов M2020, причем шесть из них были замечены на недавних учениях. Хотя его вооружение включает, вероятно, советское 125-мм орудие, конкретные детали, такие как мощность двигателя и системы управления огнем, остаются неизвестными.