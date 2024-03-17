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Наука и технологии
Опубликовано 17 марта 2024, 20:15
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Американский военный эксперт оценил «северокорейскую армату»

Корея ранее представила танк M2020
Северная Корея недавно продемонстрировала новый танк, получивший название «M2020», во время военных учений под руководством Ким Чен Ына. Хотя северокорейские СМИ превозносят его как один из самых мощных танков в мире, остаются вопросы о его истинных возможностях, пишет военный обозреватель The National Interest.

Впервые M2020 появился на военном параде в 2020 году, но его присутствие на недавних учениях говорит о том, что он может быть готов к развертыванию. Однако подробности остаются скудными. M2020 визуально напоминает современные танки, такие как российский Т-14 «Армата» и иранский Zulfiqar, но, как сообщается, имеет общие элементы дизайна со старым советским Т-62.

Северокорейские СМИ хвастаются композитной броней M2020, 125-мм орудием и впечатляющими боевыми возможностями. Сам Ким Чен Ын объявил его одним из сильнейших танков в мире. Однако западные эксперты сохраняют осторожность из-за истории преувеличения военных достижений Северной Кореи.

По имеющимся данным, существует всего девять прототипов M2020, причем шесть из них были замечены на недавних учениях. Хотя его вооружение включает, вероятно, советское 125-мм орудие, конкретные детали, такие как мощность двигателя и системы управления огнем, остаются неизвестными.

Источник:nationalinterest
Автор:Максим Многословный
Теги:
#мнение
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#танк
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#Северная Корея