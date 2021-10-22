Американский военный потенциал оценили на тройку

Как отмечает «Российская газета», оценка специалистов получилась наихудшей за последние годы. Они сочли, что мощь военного потенциала составляет лишь 2/3 от того, что должно быть в реальности. Часть проблемы заключается в устаревшей технике.

Хуже всего обстоят дела, по мнению экспертов, у Военно-морских сил (ВМС) США. Специалисты говорят, что технологический разрыв между американскими кораблями и флотом потенциальных противников лишь увеличивается. Не хватает и количества техники. Кроме того, вспомогательные верфи перегружены различными ремонтными работами. Не хватает и финансирования.

Специалисты раскритиковали и Армию за задержку современной техники. Недостаточно и современных самолётов с опытными лётчиками в ВВС.

Общая оценка составила три по пятибалльной шкале.