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Американский военный потенциал оценили на тройку

Есть проблемы с устаревшей техникой
Американский исследовательский институт Heritage Foundation проанализировал военный потенциал США.
Американский военный потенциал оценили на тройку

Как отмечает «Российская газета», оценка специалистов получилась наихудшей за последние годы. Они сочли, что мощь военного потенциала составляет лишь 2/3 от того, что должно быть в реальности. Часть проблемы заключается в устаревшей технике.

Хуже всего обстоят дела, по мнению экспертов, у Военно-морских сил (ВМС) США. Специалисты говорят, что технологический разрыв между американскими кораблями и флотом потенциальных противников лишь увеличивается. Не хватает и количества техники. Кроме того, вспомогательные верфи перегружены различными ремонтными работами. Не хватает и финансирования.

Специалисты раскритиковали и Армию за задержку современной техники. Недостаточно и современных самолётов с опытными лётчиками в ВВС.

Общая оценка составила три по пятибалльной шкале.

Источник: Российская газета