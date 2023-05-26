Американский военный предсказал судьбу истребителей F-16, которые могут передать Украине

По словам Дэвиса, F-16 — не самолёты-невидимки, и они уязвимы как для российских ПВО, так и для авиации.

Также Дэвис уверен, что эти истребители будут иметь смысл только для обороны воздушного пространства Киева.

«F-16 — это не самолёт-невидимка, его можно заметить, он крайне уязвим как для российских С-300, С-400, так и для МиГ-31 и Су-35», — уверен эксперт.