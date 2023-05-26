Американский военный предсказал судьбу истребителей F-16, которые могут передать Украине

00:14, 26 мая 2023
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Американский военный предсказал судьбу истребителей F-16, которые могут передать УкраинеОн считает, что их уничтожат
Подполковник армии США Дэниел Дэвис выразил мнение, что американские истребители F-16, которые должны быть переданы Украине, окажутся бесполезны при анонсированном украинском контрнаступлении, и будут уничтожены.
По словам Дэвиса, F-16 — не самолёты-невидимки, и они уязвимы как для российских ПВО, так и для авиации.
Также Дэвис уверен, что эти истребители будут иметь смысл только для обороны воздушного пространства Киева.
«F-16 — это не самолёт-невидимка, его можно заметить, он крайне уязвим как для российских С-300, С-400, так и для МиГ-31 и Су-35», — уверен эксперт.