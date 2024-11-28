Американский военный заявил о посещении НЛО баз с ядерным оружием

Салас, который окончил Академию ВВС США и впоследствии работал с беспилотниками и баллистическими ракетами, заявил, что "странные инциденты" с НЛО происходили на военных объектах по всему миру. Он предположил, что эти случаи могут нести в себе “предупреждение”.

Поддерживая утверждения Саласа, исследователь НЛО Роберт Гастингс недавно заявил, что внеземные корабли ежегодно совершают облеты крупных военных ядерных объектов. По словам Гастингса, эти сообщения поступают непосредственно от людей, находящихся на таких объектах.

Но имейте в виду, что НЛО не означают пришельцев. Неопознанным воздушные явления - всё небесное, что нельзя пока что объяснить. Здесь могут быть виноваты силы природы или человек.