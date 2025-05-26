Американский закон против порномести не понравился защитникам свободы слова

Опубликовано 26 мая 2025, 06:221 мин.
Американский закон против порномести не понравился защитникам свободы словаВызывает у них тревогу
В США принят закон Take It Down Act, который запрещает размещение интимных изображений без согласия человека, в том числе сгенерированных ИИ. Платформам даётся всего 48 часов, чтобы удалить такие материалы по запросу пострадавшего, иначе им грозит ответственность.
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С одной стороны, закон считают важной победой для жертв. С другой — эксперты по цифровым правам опасаются, что он может привести к цензуре. По словам представителей организации EFF, недостаточная проверка подлинности запросов может использоваться для удаления легального контента — например, «обычного эротического контента по взаимному согласию».
Платформы вроде Mastodon и Reddit поддержали закон, но пока не объяснили, как будут проверять, действительно ли запрос поступил от жертвы. В законе нет исключений для мессенджеров с шифрованием.