Американский закон против порномести не понравился защитникам свободы слова

С одной стороны, закон считают важной победой для жертв. С другой — эксперты по цифровым правам опасаются, что он может привести к цензуре. По словам представителей организации EFF, недостаточная проверка подлинности запросов может использоваться для удаления легального контента — например, «обычного эротического контента по взаимному согласию».

Платформы вроде Mastodon и Reddit поддержали закон, но пока не объяснили, как будут проверять, действительно ли запрос поступил от жертвы. В законе нет исключений для мессенджеров с шифрованием.