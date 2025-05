Американский закон против порномести не понравился защитникам свободы слова

Вызывает у них тревогу

В США принят закон Take It Down Act, который запрещает размещение интимных изображений без согласия человека, в том числе сгенерированных ИИ. Платформам даётся всего 48 часов, чтобы удалить такие материалы по запросу пострадавшего, иначе им грозит ответственность.