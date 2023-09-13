Бланкеншип обратил внимание на различные системы вооружений, включая противотанковые ракеты Javelin, ракетные установки HIMARS, танки Leopard, крылатые ракеты Storm Shadow, боевые машины пехоты Bradley, истребители F-16 и боеприпасы с обедненным ураном, которые были предоставлены Украине. Однако он высмеял их влияние на конфликт и подчеркнул, что западные технологии не привели к коренному изменению баланса сил.

По его мнению, успех в конфликте зависит не столько от наличия «красивых игрушек», сколько от количества войск, танков и артиллерии, а также от способности быстро их развернуть. Бланкеншип также отметил, что военный потенциал России превосходит украинский, а западные лидеры все чаще рассматривают возможность дипломатического решения проблемы.