Американский зонд рассыпал грунт с астероида в космосе

Астероид Бенну был обнаружен в сентябре 1999 года. NASA называет этот объект наиболее потенциально опасным для Земли. В 2016 году к нему запустили космический аппарат OSIRIS-REx. 20 октября 2020 зонд в автоматическом режиме успешно собрал грунт на поверхности астероида. Затем аппарат отошёл от небесного тела на безопасное расстояние, но оказалось, что его резервуар с образцами переполнен.

Специалист миссии пояснил, что некоторые частички грунта просто забили края под крышкой контейнера. Уточняется, что аппарат собрал материал с глубины 48 сантиметров.

Специалисты теперь намерены ускорить перемещение грунта в специальную капсулу для доставки на Землю.