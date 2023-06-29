Американских онлайн-преследователей защитили законом

Дело касалось Билли Реймонда Каунтермана, который отправлял многочисленные сообщения в Интернете, некоторые из которых суд низшей инстанции счел угрожающими, музыканту Колесу Уолену, с которым он никогда не встречался. Верховный суд постановил, что объективный стандарт, использованный судом Колорадо, ущемляет свободу слова Каунтермана.

Теперь дело возвращено в суд низшей инстанции для применения другого теста с использованием «субъективного стандарта безрассудства».

Это решение приветствовали защитники свободы слова, поскольку оно гарантирует, что не угрожающие высказывания, такие как сарказм или преувеличение, не будут неправильно истолкованы и не приведут к юридическим последствиям. Однако критики утверждают, что это решение может усложнить судебное преследование лиц, посылающих угрозы в Интернете.