Американских политиков взволновали вредные для экологии выхлопы военной техники Пентагона

Ранее в декабре Байден подписал приказ, который освобождает ведомства от экологических обязательств, если достижение целей, поставленных администрацией, нанесёт ущерб национальной безопасности. Пентагон, впрочем, заявил, что не намерен запрашивать никаких исключений и хочет сократить выбросы.

Тем не менее, 28 членов-демократов Конгресса США, подписавшие письмо, опасаются, что такие исключения могут быть запрошены Министерством обороны. В письме говорится, что не удастся добиться сокращения выбросов, если все будут игнорировать влияние американских вооружённых сил на климат.

Ранее в Пентагоне заявили, что изменения климата создают угрозу национальной безопасности США.