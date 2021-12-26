Американских солдат вооружат компьютеризированными очками уже в 2022 году

Эти очки используют дополненную реальность для наложения информации поверх реальных объектов в поле зрения пользователя. Программа стартовала в 2018 году. Тогда военные рассчитывали получить очки в начале 2022 года. Теперь же сроки сдвинулись на конец 2022 — оказалось, что нужны дополнительные испытания.

Дело в том, что во время отладки обнаружились дефекты отображения в очках. Они были несущественными, но могли повлиять на ситуацию.

IVAS предназначены для сил специальных операций, пехоты и морской пехоты и их непосредственных вспомогательных подразделений, таких как сапёры и разведчики.