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Американских учёных уличили в отслеживании сигналов сотовых телефонов России
Людей, которые были на месте взрыва жидкостной реактивной двигательной установки
Журналисты The Wall Street Journal уличили американских учёных в отслеживании сигналов сотовых телефонов России. Исследователей интересовал район полигона Военно-морского флота (ВМФ) в Неноксе.
Сообщается, что данная группа американских исследователей из Университета штата Миссисипи спонсировалась Пентагоном. Журналисты заявили, что учёные вели мониторинг передвижений владельцев сотовых телефонов, которые находились в Неноксе на следующий день после инцидента на полигоне ВМФ России в августе 2019 года.
Эти данные показали, что часть телефонов затем переместилась в Москву, Санкт-Петербург и на закрытые военные объекты в Северодвинске и Архангельске. В целом, проект учёных был направлен на то, чтобы показать возможности использования сотовых данных для военных целей.
Напомним, в августе 2019 года под Северодвинском во время испытаний жидкостной реактивной двигательной установки произошёл взрыв.