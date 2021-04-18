Американских военных разведчиков пересадят на электромобили

Сообщается, что у американцев уже есть несколько вариантов таких электромобилей. Наиболее приоритетный из них представляет собой машину массой до 3,6 тонны, способный нести полезную нагрузку до двух тонн.

Как пишет «Военное обозрение», будущий бронированный электромобиль намерены оснастить гранатомётом МК-19 и пулемётом M2 калибра .50BMG (12,7×99 м). Также могут установить на машину противотанковые ракетные комплексы Javelin.

Отмечается, что преимущество электромобиля — это меньшая заметность в инфракрасном диапазоне. Это важная характеристика в защите от ракет с головками самонаведения.

Также Пентагон хочет, чтобы электрический бронеавтомобиль можно было десантировать.