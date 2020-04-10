Американских военных снабдят имплантом для борьбы с плохим самочувствием после перелёта

Джетлаг — это сбой суточных биологических ритмов организма, возникающий из-за смены часовых поясов. По сути, при джетлаге происходит рассогласование внутреннего ритма человека с ритмом, который задаётся световым режимом в месте, куда он прибыл. Из-за этого могут возникнуть рассеянность, бессонница, головная боль, потеря аппетита и другие неприятные симптомы.

Для военных, которые могут быть в любой момент переброшены в любую точку мира, джетлаг может стать серьёзной проблемой. Поэтому учёные начали разработку импланта для «синхронизации» ритмов. Как именно будет работать устройство, пока неясно.