Американских военных вооружат переносным линейным ускорителем электронов

Линейный ускоритель должен быть относительно компактным — помещаться в цилиндр длиной один метр и диаметром 40 сантиметров. Вес должен находиться в пределах 75 килограммов. Мощность луча заявлена в не менее 35 мегаэлектронвольт (МэВ). Систему должно быть легко транспортировать на чём угодно и использовать в любых климатических условиях.

Линейный ускоритель электронов сможет стерилизовать продукты и окружающие объекты, пригодится, в том числе, в полевых госпиталях. Также установку можно использовать для досмотра грузов и дистанционного подрыва самодельных взрывных устройств.