Американским истребителям пятого поколения не хватило двигателей

Об этом пишет «Лента.ру». Сообщается, что обслуживание двигателей не удаётся выполнять в намеченные сроки. Кроме того, на некоторых образцах преждевременного износилось покрытие роторных лопаток.

В Пентагоне эти обстоятельства назвали «серьёзной проблемой готовности». Аналитики уже предсказали, что к 2022 году 5-6% парка F-35 Lightning II может остаться без двигателей.

Причинами проблем с Pratt & Whitney F135 назвали увеличение объёма ремонтных работ, недоступность технических данных, отсрочка принятия необходимых инженерных решений, отсутствие оборудования и низкая квалификация персонала. Эти факторы можно устранить, но на это уйдёт несколько месяцев.