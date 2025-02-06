Американским климатологам приказали прекратить работу с иностранцами

Письмо, отправленное в Национальную службу морского рыболовства NOAA (NMFS), предписывает приостановить «ВСЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБЩЕНИЯ», включая участие в международных комиссиях и даже обмен электронными письмами с иностранными коллегами. Теперь сотрудники должны представлять подробную информацию о любой текущей международной работе на рассмотрение руководства NOAA и Министерства торговли США.

Причина такого внезапного изменения политики остается неясной, и NOAA никак не комментирует этот вопрос. Некоторые чиновники NOAA подозревают политическое давление, особенно «в связи с проектами оффшорного ветра, против которых выступает администрация Трампа», пишут СМИ.