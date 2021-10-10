Американским магазинам запретили разделять игрушки для девочек и мальчиков

Закон об этом подписал губернатор Калифорнии. По новому правилу магазины должны обеспечивать гендерно-нейтральную продажу детских предметов гигиены и игрушек. На одежду это не распространяется.

Закон должны исполнят магазины, в которых работает не менее 500 сотрудников. В них появится новый отдел для «разумного выбора» товаров «независимо от того, традиционно ли они продавались для девочек или для мальчиков». Если магазин нарушит требование, ему может грозить штраф в тысячу долларов.

Представители ЛГБТ-сообщества поддержали данный законопроект. Они говорили, что окрашивание детских товаров в розовый и голубой в зависимости от половой принадлежности навязывает детям ненужны стереотипы.