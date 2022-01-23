Американским морпехам официально разрешили не бриться

Перестать бриться могут военные с диагнозом Pseudofolliculitis barbae, или псевдофолликулит зоны роста бороды. Так называют раздражение кожи в результате врастания волос до выхода из фолликула или закручивания волос в кожу после выхода фолликула, с развитием реакции на инородное тело. Такое состояние, как пишут в открытых источниках, в основном наблюдается у мужчин негроидной расы. Решением является простой отказ от бритья.

Поэтому Корпус морской пехоты объявил, что прекратит принимать административные и другие дисциплинарные меры в отношении бойцов, которые не бреют бороду. Правда, придётся получить временное или постоянное медицинское разрешение.