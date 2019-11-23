Наука и технологии
Сегодня 15:16
Американским операторам запретили сотрудничать с Huawei и ZTE
Попросят их заменить уже существующее оборудование
Федеральная комиссия по связи США (FCC) решила запретить операторам связи получать бюджетные деньги на покупку оборудования или услуг Huawei и ZTE. Эти компании определили, как представляющие угрозу национальной безопасности.
Речь идёт об операторах связи в сельских районах США. Им отказали в получении доступа к субсидиям в размере $8,5 млрд. Также члены FCC проголосовали за то, чтобы американские компании убрали или заменили существующее оборудование Huawei и ZTE.
Сообщается, что у китайских производителей есть 30 дней, чтобы оспорить решение комиссии. Демонтаж оборудования же должен начаться не раньше следующего года.
Huawei заявила, что решение незаконно. Кроме того, замена оборудования может обойтись операторам в $2 млрд.