Американским операторам запретили сотрудничать с Huawei и ZTE

Речь идёт об операторах связи в сельских районах США. Им отказали в получении доступа к субсидиям в размере $8,5 млрд. Также члены FCC проголосовали за то, чтобы американские компании убрали или заменили существующее оборудование Huawei и ZTE.

Сообщается, что у китайских производителей есть 30 дней, чтобы оспорить решение комиссии. Демонтаж оборудования же должен начаться не раньше следующего года.

Huawei заявила, что решение незаконно. Кроме того, замена оборудования может обойтись операторам в $2 млрд.