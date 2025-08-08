Американским стариками разрешили вкладывать пенсию в криптовалюту

Ранее государственные правила предупреждали управляющих пенсионными фондами о рисках криптовалют — их высокая волатильность, возможные мошенничества и слабое регулирование пугали инвесторов. Но теперь Трамп отменил эти ограничения.

Пенсионные планы 401(k) управляют активами на сумму около 12 триллионов долларов, и каждые две недели туда поступает около 50 миллиардов новых денег. Даже небольшой процент вложений в криптовалюту приведёт к миллиардам долларов новых инвестиций в цифровые активы.

Большинство фондов, вероятно, будут вкладываться через специальные фонды, которые дают доступ к криптовалюте без прямого её хранения.