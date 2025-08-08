Американским стариками разрешили вкладывать пенсию в криптовалюту

Опубликовано 08 августа 2025, 16:401 мин.
Американским стариками разрешили вкладывать пенсию в криптовалютуТрамп разрешил вкладывать пенсионные накопления в криптовалюту
Дональд Трамп подписал указ, который позволит впервые включать криптовалюты в пенсионные планы 401(k), которыми пользуются около 100 миллионов американцев. Часть пенсионных сбережений теперь может автоматически инвестироваться в Bitcoin, Ethereum и другие цифровые активы.
© Ferra.ru
Ранее государственные правила предупреждали управляющих пенсионными фондами о рисках криптовалют — их высокая волатильность, возможные мошенничества и слабое регулирование пугали инвесторов. Но теперь Трамп отменил эти ограничения.
Пенсионные планы 401(k) управляют активами на сумму около 12 триллионов долларов, и каждые две недели туда поступает около 50 миллиардов новых денег. Даже небольшой процент вложений в криптовалюту приведёт к миллиардам долларов новых инвестиций в цифровые активы.
Большинство фондов, вероятно, будут вкладываться через специальные фонды, которые дают доступ к криптовалюте без прямого её хранения.