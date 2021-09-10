Американским военным выдадут глушащий беспилотники рюкзак

Система DRAKE, разработанная компанией Northrop Grumman, излучает высокочастотные и низкочастотные сигналы. Отмечается, что сама по себе такая технология использовалась ещё во времена войн в Ираке и Афганистане для предотвращения детонации самодельных взрывных устройств. Тогда систему устанавливали на бронеавтомобили Humvee.

Теперь же комплекс переделали для борьбы с беспилотниками. Он может работать на батарейках или с подключением к кораблю. Военные могут переносить систему в рюкзаке, таким образом перемещая по кораблю. Сообщается, что несколько систем DRAKE уже есть на борту «Канзас Сити».