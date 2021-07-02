Американским военным выдадут таблетки против старения

Наука и технологии
Сегодня в 15:47
Американским военным выдадут таблетки против старенияНе для красоты, а для сохранения боевых качеств личного состава
Со следующего года Командование специальных операций США начнёт тестировать экспериментальные таблетки, которые могут спасти солдат от последствий старения.
Таким образом США хотят улучшить способности военнослужащих и сохранить их здоровье. Также СМИ надеются, что после испытаний препарат может стать доступен широким массам.
Некоторые физические параметры людей ухудшаются с возрастом, а новые таблетки должны будут компенсировать эти изменения. Препарат будет приниматься как добавка к пище. Он будет увеличивать уровень кофермента NAD+, который обычно встречается в ноотропах.
Если эксперимент удастся, таблетка сможет действительно замедлить старение и предотвратить разрушение организма.
Ранее стало известно о планах Управления перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) внедрять солдатам под кожу микрочипы, выявляющие коронавирус на ранних стадиях.