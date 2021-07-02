Американским военным выдадут таблетки против старения

Таким образом США хотят улучшить способности военнослужащих и сохранить их здоровье. Также СМИ надеются, что после испытаний препарат может стать доступен широким массам.

Некоторые физические параметры людей ухудшаются с возрастом, а новые таблетки должны будут компенсировать эти изменения. Препарат будет приниматься как добавка к пище. Он будет увеличивать уровень кофермента NAD+, который обычно встречается в ноотропах.

Если эксперимент удастся, таблетка сможет действительно замедлить старение и предотвратить разрушение организма.

Ранее стало известно о планах Управления перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) внедрять солдатам под кожу микрочипы, выявляющие коронавирус на ранних стадиях.