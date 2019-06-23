Американским заключённым запретили изучать программирование

Об этом пишет Vice. Теперь в американских тюрьмах под запретом несколько десятков книг, включая «Microsoft Excel 2016 для чайников» (Microsoft Excel 2016 for Dummies) и «Black Hat Python: Программирование на Python для хакеров и пентестеров».

Управление исправительных учреждений штата Орегон впрочем нигде не фиксировало данный запрет. Указано лишь, что каждая книга была проверена на наличие потенциальных угроз.

И если в случае с Black Hat Python оценка рисков понятна, то какие угрозы нашли в книгах типа «Windows 10 для чайников» остаётся неясным. Сообщается, что запрет на чтение подобных книг необходим, чтобы снизить риски побегов. Некоторые эксперты, тем не менее, считают такие меры вредными, так как из-за них заключённые могут оказаться совсем беспомощными, когда выйдут на свободу и начнут работать с компьютером.