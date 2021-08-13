Американское СМИ рассказало о возможном сценарии Третьей Мировой войны

Американское СМИ рассказало о возможном сценарии Третьей Мировой войныThe National Interest уверено, что нынешняя ситуация напоминает политическое положение в 1939 году
Как и 80 лет назад, пишет Холмс, страны так и не решили проблемы, пиком проявления которых стала Вторая мировая.
Хотя сама суть войны и соперничества, по словам журналиста, не меняется, новая мировая будет немного отличаться от предыдущей. Роль страны, находящейся между двумя агрессорами, в которую легко могут вторгнуться представители других государств, может играть Монголия, Корея или Казахстан. Но, как отмечает эксперт, все эти приобретения для Москвы и Пекина не были бы выгодными. Скорее всего, "жертвой" станет Япония. Острова и порты в Тихом Океане помогут двум государствам попасть в западную часть этого океана. Поэтому Холмс советует властям Японии и США быть начеку.
Специалист заключает, что ухудшение или разрыв отношений между Америкой и Японией могло бы стать хорошим поводом для нападения Китая и России на японцев. Это и должно мотивировать государства поддерживать коммуникацию друг с другом.
Вместе с тем сотрудники Центра исследований при Сиднейском университете (США) предполагают, что китайская армия может атаковать Японию с юга, а российские войска - с севера. И американские солдаты не смогут морским путём добраться до союзника. Это способно привести к разрыву договора безопасности с Токио.
Автор уверен: чтобы быть конкурентами Китая и России, США должны серьёзно воспринимать возможность угрозы со стороны этих стран. И пока такое отношение к политической ситуации сохраняется, Штаты будут успешно соревноваться с властями двух названных держав.