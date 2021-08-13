Американское СМИ рассказало о возможном сценарии Третьей Мировой войны

Как и 80 лет назад, пишет Холмс, страны так и не решили проблемы, пиком проявления которых стала Вторая мировая.

Хотя сама суть войны и соперничества, по словам журналиста, не меняется, новая мировая будет немного отличаться от предыдущей. Роль страны, находящейся между двумя агрессорами, в которую легко могут вторгнуться представители других государств, может играть Монголия, Корея или Казахстан. Но, как отмечает эксперт, все эти приобретения для Москвы и Пекина не были бы выгодными. Скорее всего, "жертвой" станет Япония. Острова и порты в Тихом Океане помогут двум государствам попасть в западную часть этого океана. Поэтому Холмс советует властям Японии и США быть начеку.