Американского бездомного переселили в напечатанный на 3D-принтере дом

Удача подвернулась 70-летнему Тиму Ши (Tim Shea). Мужчина, который много лет боролся с зависимостью, переехал в дом площадью 37 квадратных метров. Его напечатали на 3D-принтере некоммерческая организация New Story и технологическая фирма ICON.

Тим Ши живёт в доме уже несколько месяцев. «Когда я узнал, что буду первым человеком в Америке, который переедет в дом, напечатанный на 3D-принтере, я подумал, что это довольно круто», — рассказал бывший бездомный.

Дом напечатали всего за 48 часов. При этом использовалось на 20-30% меньше строительных материалов, чем при создании обычного здания.