Американского производителя серверов Supermicro исключили из индекса Nasdaq 100

Акции Supermicro упали на 8 % после этого объявления. Компания не представила свои последние квартальные и годовые отчеты, что вызвало дополнительную обеспокоенность. Хотя независимый специальный комитет не обнаружил признаков мошенничества или неправомерных действий после проверки бухгалтерской практики, аудитор компании, EY, подал в отставку в октябре, ссылаясь на “обеспокоенность по поводу финансовой отчетности”.

Supermicro была предоставлена отсрочка до февраля 2025 года. По рекомендации специального комитета компания начала процесс замены финансового директора.