Американского производителя серверов Supermicro исключили из индекса Nasdaq 100

Опубликовано 19 декабря 2024, 03:451 мин.
Американского производителя серверов Supermicro исключили из индекса Nasdaq 100На фоне проблем с финансовой отчетностью
Supermicro была исключена из индекса Nasdaq 100 16 декабря, поскольку компания продолжает бороться с проблемами финансовой отчетности и бухгалтерского учета, пишут СМИ. Рыночная стоимость производителя серверов упала ниже 20 миллиардов долларов, что и стало причиной исключения.
Акции Supermicro упали на 8 % после этого объявления. Компания не представила свои последние квартальные и годовые отчеты, что вызвало дополнительную обеспокоенность. Хотя независимый специальный комитет не обнаружил признаков мошенничества или неправомерных действий после проверки бухгалтерской практики, аудитор компании, EY, подал в отставку в октябре, ссылаясь на “обеспокоенность по поводу финансовой отчетности”.
Supermicro была предоставлена отсрочка до февраля 2025 года. По рекомендации специального комитета компания начала процесс замены финансового директора.