Американскому истребителю-«молнии» запретили летать в грозу

Полёты данных самолётов, у которых по иронии судьбы в названии есть слово «молния» (Lightning), запрещены до особого распоряжения. Проблема обнаружилась во время техобслуживания F-35 на авиабазе Хилл в штате Юта. Тогда в трубопроводе OBIGGS нашли повреждение. Стоит отметить, что эта система подаёт азот в полости самолёта после удара молнии. Если она работает плохо, то существует опасность взрыва в воздухе. Именно по этой причине истребителям приказали держаться от грозовых фронтов на расстоянии не менее 25 миль.

Отмечается, что неисправность не является заводским браком. Она связана с полевым обслуживанием самолётов. «Российская газета» также рассказывает, что композитные материалы, из которых сделан F-35, способствуют выгоранию бортовой электроники в случае мощного электрического разряда.